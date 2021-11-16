СМИ: новый фильм по «Звёздным войнам» отложили из-за творческих разногласий

По данным бывшего редактора THR Мэттью Беллони, «Звёздные войны: Эскадрилья «Изгой» отложили на неопределённый срок. Всё дело в творческих разногласиях: студию Lucasfilm не устроил сценарий режиссёра Пэтти Дженкинс.

По словам Беллони, глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди постоянно вмешивается в процесс создания фильмов по «Звёздным войнам». Подобный корпоративный менеджмент не устроил режиссёра Пэтти Дженкинс, именно поэтому она решила сосредоточиться на съёмках «Чудо-женщины 3», где ей предоставлена полная творческая свобода.

Инсайдер отметил, что это уже не первый случай, когда на режиссёров оказывает влияние Кеннеди. Ранее именно из-за этого не состоялась трилогия от Райана Джонсона (в итоге он снял только «Последних Джедаев») и «Эскадрилью «Изгой» покинули шоураннеры «Игры Престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Теперь неясно, что будет с новым фильмом по вселенной. Вполне вероятно, студия наймёт другого режиссёра, которого будет устраивать плотное сотрудничество с Кеннеди. Картина «Звёздные войны: Эскадрилья «Изгой» всё ещё должна выйти 21 декабря 2023 года.