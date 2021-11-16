Диаблоид Grim Dawn скоро появится на консолях Xbox

Экшен Grim Dawn выйдет на консолях Xbox уже 3 декабря. Об этом рассказали разработчики проекта на странице игры в Steam.

Версия для Xbox получит подзаголовок Definitive Edition и будет включать в себя все выпущенные дополнения: Ashes of Malmouth и Forgotten Gods. Предзаказы стартуют 22 ноября, а выход состоится 3 декабря. Цена пока неизвестна.

Grim Dawn — диаблоид от создателей культовой Titan Quest, события которого происходят в фэнтезийном мире со стилистикой викторианской эпохи. Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от обычных игроков. На агрегаторе Metacritic средний балл от прессы составляет 83. Рецензии от пользователей в Steam «очень положительные» — проект рекомендуют 93% игроков на платформе.