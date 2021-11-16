Играйте за героев «Наруто» в Fortnite сейчас! Коллаборация уже стартовала

Недавно Epic Games тизерила появление Наруто в Fortnite, а сегодня коллаборация с аниме стартовала. В игре появились скины самого Наруто, Сакуры, Какаши и Саске. Также были добавлены различные косметические предметы.

В честь коллаборации авторы королевской битвы опубликовали небольшой ролик. В нём Наруто и другие персонажи обедают в китайском заведении, как вдруг появился Саске, а следом за ним существо, похожее на голема. Все отправились на битву, а Наруто отослал теневых клонов и вернулся к трапезе.

В Fortnite появилось несколько новых эмоций, альтернативные варианты кирки и планера. Также обновился загрузочный экран — на нём теперь герои из «Наруто».

Загрузочный экран

Новые предметы

Наруто, Какаши и Сакура получили дополнительные скины. По функционалу они не отличаются от оригинальных обликов, а лишь влияют визуально. Например, у дополнительного скина Какаши исчезают повязка и жилет, но появляется маска.