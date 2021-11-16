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Новая карта, оружие и награды: в Call of Duty Mobile стартует 10-й сезон

Новая карта, оружие и награды: в Call of Duty Mobile стартует 10-й сезон
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В ночь на 18 ноября в Call of Duty: Mobile стартует 10-й сезон — «Тени возвращаются». Появится тематическое событие «В поисках Стэнсфилда», где игроки смогут помочь Тамплиеру в поисках пропавшего агента Стэнсфилда.

Ключевые особенности нового сезона:

  • новая карта Vacant в Припяти;
  • тематическое событие «В поисках Стэнсфилда»;
  • новый сетевой режим — «Контроль». Команды по очереди атакуют и защищают точки захвата, но с ограниченным количеством возрождений;
  • новый сезон рейтинговой игры и клановых войн.

В 10-м сезоне появятся два новых оружия — CBR4 SMG и полуавтоматическая снайперская винтовка SVD. Также игроков будут ждать новые испытания, розыгрыши и 50 уровней наград боевого пропуска.

Старт нового сезона произойдёт уже 18 ноября. Call of Duty: Mobile доступна на iOS и Android.

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