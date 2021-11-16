Игроки в Halo Infinite негодуют от прогрессии, но её уже планируют исправить

Мультиплеер Halo Infinite стартовал вечером 15 ноября, однако игроки уже негодуют. По их словам, в игре скудная система прогрессии, которая не поощряет за отличный отыгрыш.

Разработчики заверили, что знают о проблемах шутера. Они планируют создать абсолютно новую систему прогрессии, которая будет учитывать достижения игроков в матче, нагляднее расскажет о наградах и будет более честной по отношению к владельцам боевого пропуска. О сроках пока говорить рано.

Создание новой системы прогрессии с новым дизайном, наградами и другими элементами займёт у нас некоторое время, так как мы хотим выпустить отполированный продукт. Однако на данный момент это наша самая приоритетная задача.

Тем временем игроки жалуются не только на геймплейные, но и на технические проблемы. В первую очередь они возникли с оптимизацией: даже на очень дорогих сборках у некоторых игроков возникают лаги и подтормаживания. Разработчики пока не сообщали о выходе ближайшего патча с исправлением ошибок.

Полноценный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря на ПК и консоли Xbox.