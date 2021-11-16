PUBG: New State стала лидером в 165 странах мира. Её скачали 20 млн раз

Условно-бесплатная PUBG: New State вышла 11 ноября на iOS и Android, хотя до премьеры сиквел королевской битвы долго тестировали. Усилия оказались не напрасны, так как игру уже скачали более 20 млн раз.

Не успела New State выйти как тут же возглавила рейтинг самых популярных мобильных игр в 165 странах мира, включая США, Южную Корею, Японию, Германию и Саудовскую Аравию. По словам исполнительного продюсера проекта Минкю Парка, такой ажиотаж был бы невозможен без поддержки фанатов.

Ранний успех игры был бы невозможен без энтузиазма и поддержки наших игроков по всему миру. В PUBG: New State мы стремились создать захватывающий опыт, который устанавливает новый стандарт для мобильных игр в подобном жанре.

На старте в королевской битве есть четыре карты, уникальный античит и множество видов оружия. Авторы будут поддерживать New State после релиза, чтобы привлекать новых игроков.