Cпустя 4 дня щит Дозера вернули в Battlefield 2042

Разработчики Battlefield 2042 вернули щит Дозера, который заблокировали четыре дня назад в момент запуска ранней версии игры. Он делал оперативника неуязвимым со всех сторон, тогда как попадания должны были блокироваться только спереди.

Баллистический щит SOB-8 оперативника Сантьяго «Дозера» Эспинозы снова доступен во всех режимах. Пользовательские серверы Portal требуется перезапустить для возвращения снаряжения.

Ранее создатели Battlefield 2042 представили список известных проблем, которых насчитывалось более 40. Их обещают исправить в ближайших обновлениях.

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Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С 12 ноября шутер доступен обладателям золотого или премиального изданий. Подписчики EA Play могут опробовать игру в течение 10 часов.

Battlefield 2042 уже оценили и критики, и игроки. Последние громят рейтинг шутера на Metacritic из-за плохой оптимизации, багов и геймплейных особенностей.