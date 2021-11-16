Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Список известных проблем мультиплеера Halo Infinite

Разработчики Halo Infinite составили список известных проблем мультиплеера
Комментарии

Вчера во время празднования 20-летия Xbox состоялся запуск мультиплеера Halo Infinite. Не прошло и дня, как разработчики составили список самых известных проблем.

  • Функция фоновой записи Windows 10 и Windows 11 вызывает падение производительности при включении.
  • Некоторые анимации от первого лица дёргаются при 60 кадрах в секунду и выше.
  • В рейтинговых плейлистах иногда не учитываются завершённые матчи.
  • На консолях Xbox подключение мышки и клавиатуры во время игры блокирует радиус обзора на 45 градусах. Рекомендуется подключать периферийные устройства до запуска Halo Infinite.
Новость по теме
Сериал по Halo получил первый тизер

Также присутствуют и незначительные проблемы, среди которых ошибки со звуком, пользовательскими матчами и функцией разделённого экрана. Судя по всему, их исправят в ближайших патчах.

Условно-бесплатный мультиплеер Halo Infinite доступен на ПК, Xbox One и Xbox Series. Новинка уже показала рекордный онлайн для игр Microsoft в Steam, а в течение недели игрокам раздают подарки.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021