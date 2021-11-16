Разработчики Halo Infinite составили список известных проблем мультиплеера
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Вчера во время празднования 20-летия Xbox состоялся запуск мультиплеера Halo Infinite. Не прошло и дня, как разработчики составили список самых известных проблем.
- Функция фоновой записи Windows 10 и Windows 11 вызывает падение производительности при включении.
- Некоторые анимации от первого лица дёргаются при 60 кадрах в секунду и выше.
- В рейтинговых плейлистах иногда не учитываются завершённые матчи.
- На консолях Xbox подключение мышки и клавиатуры во время игры блокирует радиус обзора на 45 градусах. Рекомендуется подключать периферийные устройства до запуска Halo Infinite.
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Также присутствуют и незначительные проблемы, среди которых ошибки со звуком, пользовательскими матчами и функцией разделённого экрана. Судя по всему, их исправят в ближайших патчах.
Условно-бесплатный мультиплеер Halo Infinite доступен на ПК, Xbox One и Xbox Series. Новинка уже показала рекордный онлайн для игр Microsoft в Steam, а в течение недели игрокам раздают подарки.
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