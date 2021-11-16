Разработчики Halo Infinite составили список известных проблем мультиплеера

Вчера во время празднования 20-летия Xbox состоялся запуск мультиплеера Halo Infinite. Не прошло и дня, как разработчики составили список самых известных проблем.

Функция фоновой записи Windows 10 и Windows 11 вызывает падение производительности при включении.

Некоторые анимации от первого лица дёргаются при 60 кадрах в секунду и выше.

В рейтинговых плейлистах иногда не учитываются завершённые матчи.

На консолях Xbox подключение мышки и клавиатуры во время игры блокирует радиус обзора на 45 градусах. Рекомендуется подключать периферийные устройства до запуска Halo Infinite.

Новость по теме Сериал по Halo получил первый тизер

Также присутствуют и незначительные проблемы, среди которых ошибки со звуком, пользовательскими матчами и функцией разделённого экрана. Судя по всему, их исправят в ближайших патчах.

Условно-бесплатный мультиплеер Halo Infinite доступен на ПК, Xbox One и Xbox Series. Новинка уже показала рекордный онлайн для игр Microsoft в Steam, а в течение недели игрокам раздают подарки.