Завтра в Valorant появится новый агент Chamber — список способностей уже известен

Завтра Valorant обновят до версии 3.10, в которой добавят нового агента и возможность рейтинговой игры для группы из пяти человек любого ранга.

Способности нового агента-стража Chamber:

Охотник за головами (Q) — применяет тяжёлый пистолет с прицелом.

Рандеву (E) — размещает два переносных телепорта-якоря.

Коронный приём (C) — размещает ловушку, которая замедляет врага в определённой зоне.

Демонстрация силы (X) — применяет мощную винтовку, которая убивает врагов прямым попаданием. На месте их гибели создаётся поле, которое замедляет соперников.

Также в Valorant добавят возможность играть в рейтинговые матчи группой из пяти человек любого ранга. Это реализовано с целью уменьшить количество смурфов (дополнительных аккаунтов). По словам разработчиков, пользователи специально занижают свой рейтинг, чтобы играть с друзьями. Количество получаемых РРИ будет отличаться в зависимости от рангов участников группы.

Тактический шутер Valorant доступен на ПК.