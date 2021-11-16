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Завтра в Valorant появится новый агент Chamber — список способностей уже известен

Завтра в Valorant появится новый агент Chamber — список способностей уже известен
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Завтра Valorant обновят до версии 3.10, в которой добавят нового агента и возможность рейтинговой игры для группы из пяти человек любого ранга.

Способности нового агента-стража Chamber:

  • Охотник за головами (Q) — применяет тяжёлый пистолет с прицелом.
  • Рандеву (E) — размещает два переносных телепорта-якоря.
  • Коронный приём (C) — размещает ловушку, которая замедляет врага в определённой зоне.
  • Демонстрация силы (X) — применяет мощную винтовку, которая убивает врагов прямым попаданием. На месте их гибели создаётся поле, которое замедляет соперников.

Также в Valorant добавят возможность играть в рейтинговые матчи группой из пяти человек любого ранга. Это реализовано с целью уменьшить количество смурфов (дополнительных аккаунтов). По словам разработчиков, пользователи специально занижают свой рейтинг, чтобы играть с друзьями. Количество получаемых РРИ будет отличаться в зависимости от рангов участников группы.

Тактический шутер Valorant доступен на ПК.

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