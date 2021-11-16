Человек-паук в «Мстителях» будет студентом и опытным героем

10 ноября авторы «Мстителей» представили Человека-паука. Внешний вид героя мало чем отличается от его классических образов, но зато персонаж получит сюжетную линию, хоть и не в виде полноценной кампании. Игроки задавались вопросом, как долго Питер Паркер занимается геройством и какой у него будет возраст. Один из разработчиков рассказал об этом на Reddit.

По словам автора игры, Питер Паркер будет представлен как студент. Он начал супергеройский путь после событий на «Дне Мстителей», когда весь мир оказался под угрозой. Питер примерно того же возраста, что и Камала Хан.

Разработчики «Мстителей» приготовили для Человека-паука семь костюмов. Среди нарядов есть костюм работника «Дейли Бьюгл», железная броня и нуар.

Человек-паук появится в игре уже 30 ноября только для PlayStation. «Мстители» доступны на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.