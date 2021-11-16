По мотивам League of Legends вышло ещё две игры, сделаны новые анонсы

Riot Forge провела презентацию, на которой представила несколько сюжетных игр во вселенной League of Legends. Также издатель показал релизные трейлеры пошаговой Ruined King и музыкальной Hextech Mayhem, которые уже вышли.
Song of Nunu: A League of Legends Story
Сюжетное приключение расскажет про мальчика Нуну, который ищет свою маму в разгар войны вместе с Виллумпом из LoL. С помощью флейты герой будет менять окружение для дальнейшего продвижения. События развернутся в Фрельйорде, краю вечной зимы.
Song of Nunu выйдет в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Hextech Mayhem: A League of Legends Story
Действия музыкального платформера разворачиваются в Пилтовере, а играть предстоит за чокнутого Зиггса. Герою нужно устроить как можно больше взрывов и разрушений. Для успеха предстоит попадать в ритм, мелодию и переходы между куплетами и припевами.
Hextech Mayhem уже вышла на ПК, Nintendo Switch и в сервисе Netflix Games на смартфонах:
- Steam — 349 рублей
- Epic Games — 349 рублей
- GOG — 349 рублей
- Nintendo Switch — 560 рублей
CONV/RGENCE
Боевик-платформер расскажет о приключениях изобретателя Экко в неблагополучном Зауне. Протагонисту нужно остановить преступников, чтобы спасти город от уничтожения. Герой постарается сделать это с помощью созданного им устройства, которое отматывает время назад.
CONV/RGENCE выйдет в 2022 году.
Ruined King: A League of Legends Story
Также издатель представил релизный трейлер Ruined King по LoL. В этой ролевой игре с пошаговыми боями команде героев предстоит исследовать тайну загадочного тумана на на Сумрачном острове и в Билджвотере. Из чемпионов будут доступны Мисс Фортуна, Иллаой, Браум, Пайк, Ари и Ясуо.
Ruined King уже доступна на ПК и консолях:
- Steam — 899 рублей
- Epic Games — 899 рублей
- GOG — 899 рублей
- PlayStation — 2149 рублей
- Xbox — $ 24,99
- Nintendo Switch — 1749 рублей
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