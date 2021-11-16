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СМИ: Бобби Котик знал о домогательствах, защищал виновных и угрожал расправой

СМИ: Бобби Котик знал о домогательствах, защищал виновных и угрожал расправой
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В конце октября стало известно, что глава Activision Blizzard Бобби Котик урезал себе зарплату до завершения ситуации с харассментом и домогательствами. Тогда же он выделил нововведения, которые помогут избегать подобных ситуаций и улучшить рабочую атмосферу. Издание The Wall Street Journal провёло расследование и выяснило, что Котик сам был причастен к скандалу.

Главное из расследования

  • Бобби Котик знал о домогательствах и харассменте, но ничего не предпринимал для решения проблем. Сообщается, что он даже защищал виновных и оправдывал их действия
  • Одна из женщин работала в Sledgehammer над Call of Duty: Vanguard. В период разработки её споил начальник и дважды изнасиловал. Женщина подавала жалобу отделу кадров, но никакой обратной связи не получила
  • Когда соруководителя студии Treyarch обвинили в домогательствах, его собирались уволить, но вмешался Котик и помешал этому процессу
  • Самого Бобби Котика обвиняли в жестоком и неуважительном обращении с женщинами. Дошло всё до того, что глава Activision Blizzard угрожал убийством
  • Одной из ключевых проблем Activision Blizzard бывшие сотрудники выделили употребления алкоголя на рабочем месте и наплевательское отношение отдела кадров к проблемам и жалобам

Пока что ни Котик, ни Activision Blizzard не отреагировали на материал The Wall Street Journal. Вероятно, комментарии появятся позже.

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