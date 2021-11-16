Бобби Котик ответил на статью, где его обвинили в соучастии в харассменте

Бобби Котик отреагировал на статью The Wall Street Journal, в которой утверждается, что он закрывал глаза на проблемы домогательств и неподобающего поведения в Activision Blizzard. Глава компании назвал расследование «недостоверным и вводящим в заблуждение».

В видеообращении к сотрудникам компании Бобби Котик не стал оправдываться и отметил, что внимание к Activision Blizzard будет приковано ещё не один месяц. Как и раньше, речь зашла о изменениях условий работы ради создания гостеприимной и уважительной обстановки. Именно в таких условиях процветает творчество и вдохновение, по словам Котика.

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Глава Activision Blizzard несколько раз уверил сотрудников, что значимые действия применяются, но работа ещё есть.

В статье The Wall Street Journal утверждается, что Котик знал о домогательствах и изнасиловании сотрудницы Sledgehammer. Также в расследовании говорится об угрозах убийством от босса Activision Blizzard.

В конце октября Бобби Котик урезал свою зарплату до минимальной по законам Калифорнии и представил пять нововведений для Activision Blizzard. Они призваны изменить токсичную атмосферу в компании.