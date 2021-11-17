Ты не сможешь спасти их всех: вышел новый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

Sony выпустила полноценный трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» ровно за месяц до мировой премьеры — она пройдёт в середине декабря. В России фильм выйдет 16 декабря.
Картина станет финалом сольной трилогии героя в исполнении Тома Холланда, с которым придут сразиться не только известными ему суперзлодеи, но и противники дружелюбного соседа из других вселенных — тут и доктор Октавиус (Альфред Молина), и Зелёный гоблин (Уильям Дэфо), и Электро (Джейми Фокс), и Песочный человек, и Ящер.
К сожалению, в трейлере так и не подтвердили появление других актёров — Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.
В дальнейшем Паук Холланда должен появиться ещё в сиквеле «Доктора Стрэнджа», но после этого будущее супергероя в киновселенной Marvel под большим вопросом. Сам актёр отмечает, что не уверен, вернётся ли к роли, хоть и очень хочет этого.
Трейлер на английском языке
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