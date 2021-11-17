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Перезапуск Saints Row отложили до следующего лета

Перезапуск Saints Row отложили до следующего лета
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Студия Volition перенесла релиз перезапуска Saints Row на 5 месяцев. Теперь игра выйдет 23 августа 2022 года. В обращении к игрокам студия призналась, что на данный момент проект не соответствует уровню качества, который от него ожидают. Изначально игра должна была выйти 25 февраля 2022 года.

Наша цель — создать лучшую Saints Row. Если бы мы выпустили игру в срок, она бы не соответствовала ожиданиям фанатов. Нашей команде нужно больше времени на полировку проекта.

Мы сожалеем о переносе игры. Однако только так мы сможем быть уверены в качестве нашего продукта.

Будущая Saints Row — перезапуск всей франшизы. Стилистически игра станет больше напоминать смесь второй и третьей частей. Безумия и суперсил, как в Saints Row 4, авторы решили не делать и представить игру более приземлённо и реалистично.

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Ранее создатели показали геймплей проекта. В одной из миссий нужно ворваться на вечеринку и разобраться со всеми присутствующими, а другой уровень предлагает оторваться от наркодилеров, попутно стреляя из машины.

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