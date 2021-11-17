Игроки и команда Team Spirit по Dota 2 номинированы на The Game Awards 2021

Вечером 16 ноября организаторы игровой церемонии The Game Awards 2021 назвали всех номинантов в различных категориях. Игроки Team Spirit, как и сама команда по Dota 2, попали в несколько номинаций выставки:
- Лучший киберспортсмен — Магомед Collapse Халилов
- Лучшая киберспортивная команда — Team Spirit
- Лучший киберспортивный тренер — Айрат Silent Газиев
Среди конкурентов у Collapse также есть недавний победитель турнира по CS:GO Александр S1mple Костылев. А среди команд Team Spirit предстоит посоревноваться в том числе с Natus Vincere.
Проголосовать за кандидата можно на сайте The Game Awards. Для этого нужно авторизоваться — подойдут аккаунты Google или Facebook.
Соцсети для авторизации в голосовании
Церемония The Game Awards 2021 стартует 10 декабря в 4:00 мск на сцене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. В этом году организаторы решили провести выставку со зрителями, специальными гостями и оркестром. Шоумен Джефф Кили также заявлял, что на мероприятии представят около 40–50 игр. Он пообещал удивить зрителей анонсами и другими сюрпризами.
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