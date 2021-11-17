Игроки и команда Team Spirit по Dota 2 номинированы на The Game Awards 2021

Вечером 16 ноября организаторы игровой церемонии The Game Awards 2021 назвали всех номинантов в различных категориях. Игроки Team Spirit, как и сама команда по Dota 2, попали в несколько номинаций выставки:

Лучший киберспортсмен — Магомед Collapse Халилов

Лучшая киберспортивная команда — Team Spirit

Лучший киберспортивный тренер — Айрат Silent Газиев

Среди конкурентов у Collapse также есть недавний победитель турнира по CS:GO Александр S1mple Костылев. А среди команд Team Spirit предстоит посоревноваться в том числе с Natus Vincere.

Проголосовать за кандидата можно на сайте The Game Awards. Для этого нужно авторизоваться — подойдут аккаунты Google или Facebook.

Соцсети для авторизации в голосовании

Церемония The Game Awards 2021 стартует 10 декабря в 4:00 мск на сцене Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. В этом году организаторы решили провести выставку со зрителями, специальными гостями и оркестром. Шоумен Джефф Кили также заявлял, что на мероприятии представят около 40–50 игр. Он пообещал удивить зрителей анонсами и другими сюрпризами.