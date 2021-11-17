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Глава Epic Games хочет создать единый магазин приложений для всех платформ

Глава Epic Games хочет создать единый магазин приложений для всех платформ
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Глава Epic Games Тим Суини заявил о желании создать универсальную площадку, в которой можно будет покупать приложения для любой платформы: от смартфонов до консолей. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Сейчас миру действительно необходим единый магазин, который работает на всех платформах. Прямо сейчас владение программами разделено между App Store на iOS, Google Play для Android и разными магазинами на Xbox, PlayStation и Nintendo, а также Microsoft Store и Mac App Store.

Универсальный магазин мог бы упростить жизнь пользователям — им не придётся покупать одни и те же приложения на разных платформах. По словам Суини, Epic Games уже работает с разработчиками и провайдерами над этим вопросом. Он не уточнил, будет ли это расширение собственного ПК-магазина Epic Games Store или совершенно новая разработка.

Ранее суд обязал Apple добавить сторонние платежи в App Store до 9 декабря. Это произошло в ходе судебного разбирательства между компанией Тима Кука и Epic Games.

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