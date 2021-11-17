Microsoft рассказала о сроках поддержки Windows 10

17 ноября Microsoft выпустила обновление 21H2 для Windows 10. Оно в том числе увеличивает безопасность в сетях Wi-Fi и упрощает метод идентификации без ввода пароля в Windows Hello.
Компания рассказала о дальнейшей поддержке Windows 10 — она продлится до 14 октября 2025 года. После этого «десятка» перестанет получать обновления, однако ей всё ещё можно будет пользоваться. Будущие крупные патчи для неё теперь будут выходить раз в год. Следующее функциональное обновление станет доступно осенью 2022-го.
Microsoft полностью сосредоточится на улучшениях Windows 11. Компания рекомендует переходить на эту операционную систему уже в ближайшее время, ведь все обновления безопасности в первую очередь будут ориентированы именно на последнюю версию ОС.
Ранее Microsoft вернула синий цвет «Экрану смерти» — изначально в Windows 11 он был чёрным.
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