Microsoft рассказала о сроках поддержки Windows 10

17 ноября Microsoft выпустила обновление 21H2 для Windows 10. Оно в том числе увеличивает безопасность в сетях Wi-Fi и упрощает метод идентификации без ввода пароля в Windows Hello.

Компания рассказала о дальнейшей поддержке Windows 10 — она продлится до 14 октября 2025 года. После этого «десятка» перестанет получать обновления, однако ей всё ещё можно будет пользоваться. Будущие крупные патчи для неё теперь будут выходить раз в год. Следующее функциональное обновление станет доступно осенью 2022-го.

Microsoft полностью сосредоточится на улучшениях Windows 11. Компания рекомендует переходить на эту операционную систему уже в ближайшее время, ведь все обновления безопасности в первую очередь будут ориентированы именно на последнюю версию ОС.

Ранее Microsoft вернула синий цвет «Экрану смерти» — изначально в Windows 11 он был чёрным.