«Пока это используют для прибыли». Глава Xbox — о NFT-токенах

Издание Axios поинтересовалось мнением главы Xbox Фила Спенсера о NFT-токенах. Вопрос прозвучал на фоне заявлений других компаний о «важности NFT в игровой индустрии». По словам Спенсера, Xbox всё ещё пытается понять, как именно можно будет использовать технологию в играх. На его взгляд, сейчас NFT используют скорее для эксплуатации, нежели для развлечений.

NFT-токен — это сертификат подлинности цифровой единицы контента. Покупая NFT-токен, вы получаете удостоверение, что именно вам принадлежит приобретённый оригинал.

На данный момент я вижу, что технологию NFT используют не для развлечения, а для извлечения прибыли. Не думаю, что кому-то понравилось бы увидеть в нашем магазине контент, с помощью которого разработчик хочет нажиться на наших игроках.

Спенсер добавил, что Xbox точно не станет бездумно использовать новые технологии только потому, что они резко стали модными. Однако если компания придумает, как использовать их для получения новых впечатлений и улучшения игрового опыта, то игроки узнают об этом первыми.

Ранее у нас вышла статья про NFT-токены. В ней мы подробно объяснили, что это такое и как технология повлияет на весь цифровой мир в будущем.