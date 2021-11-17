Сотрудники Activision Blizzard вышли на забастовку и потребовали отставки главы компании

Работники Activision Blizzard объявили забастовку. Они требуют улучшения условий труда, а также отставки главы компании Бобби Котика. По словам сотрудников, руководитель не занимался пресечением домогательств в студии, создавал токсичную атмосферу и даже угрожал убийством. Ранее о готовящейся акции рассказывал журналист Джейсон Шрайер.

В данный момент забастовка идёт неподалёку от офиса Blizzard в штате Калифорния. На шествие вышло около 150 работников. По словам инженера компании, многие сотрудники поддерживают коллег удалённо.

Ранее сам Бобби Котик прокомментировал обвинения в свой адрес. Он заявил о беспочвенности претензий и рассказал, что работа по созданию дружелюбной и инклюзивной атмосферы всё ещё ведётся. Совет директоров полностью поддерживает главу компании и не собирается его увольнять.