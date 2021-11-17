Meta представила прототип VR-перчатки. Она способна передавать ощущения от прикосновений

Meta (бывшая «Фейсбук») представила прототип перчаток для виртуальной реальности. По словам компании, устройство способно передавать эффект от взаимодействия с поверхностями и другими предметами.

Перчатка способна анализировать окружающую среду и на основе полученных данных менять давление в отдельных приводах для имитации ощущений.

Первый прототип перчатки появился ещё в 2015 году — тогда компания на примере одного пальца показала, как потенциально может работать полноценное устройство. При этом Meta заявила, что до массового производства ещё далеко. В первую очередь компания планирует увеличить число датчиков для создания новых ощущений и уменьшить размер самой перчатки.

Ранее Марк Цукерберг объявил о планах на создание «полноценной метавселенной для бизнеса и развлечений». Он рассказал, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевыми частями компании в ближайшем будущем. На протяжении следующего года корпорация планирует инвестировать $ 10 млрд в развитие технологий, необходимых для метавселенной.