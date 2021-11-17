Вывески, модели, туман — моддеры глобально исправляют GTA: The Definitive Edition

После выхода GTA: The Definitive Edition фанаты стали исправлять насущные проблемы сборника и уже успели улучшить дожди во всех частях. Со временем работ энтузиастов становится всё больше — игроки сами меняют различные детали, хотя это должны делать разработчики.
На сайте Nexus Mods каждый день появляются новые моды. Например, уже можно скачать исправленную модель адвоката Кена из GTA: Vice City, вернуть туман в GTA: San Andreas и придать девушке Си-Джея приемлемый вид. Если вы соскучились по оригинальным заставкам, то есть возможность вернуть и их.
16 ноября, например, один из моддеров вернул в ремастер GTA: Vice City вырезанную музыку. Автор планирует сделать это и с другими частями.
Сама Rockstar Games до сих пор не прокомментировала состояние сборника. GTA: The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В 2022 году ремастеры появятся на iOS и Android.
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