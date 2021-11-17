В World of Tanks вернулась акция «Счастливая карта» — можно получить премиум технику

Авторы World of Tanks вернули акцию «Счастливая карта» в обновлённом формате. С 17 по 24 ноября каждый день можно вытягивать по пять карт, в которых могут быть премиум техника, различные стили и оборудование.

Чтобы получать карты, необходимо авторизоваться на странице события или открыть окно в игровом центре Wargaming. Там появится окошко с карточками, в которых будут различные предложения.

Среди них точно будут

Два предложения за золото

Одно предложение за кредиты

Одно предложение за реальные деньги

Одно предложение с игровым бесплатным имуществом

Все карты делятся на обычные, необычные и редкие. Чем выше редкость, тем больше шансов у игроков получить более ценный предмет. В случае выпадения дубликата будет компенсация кредитами или золотом.