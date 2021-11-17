Новая и уже бывшая глава Blizzard ушла из компании из-за дискриминации и неуважения

Свежее расследование The Wall Street Journal о причастности Бобби Котика к харассменту в Activision Blizzard уже дало свои плоды. После материала многие сотрудники компании вышли на забастовку с требованием отстранить Котика. Также в ходе расследования выяснилось, что Джен Онил, бывшая руководительница Blizzard, покинула компанию не только из-за желания совершенствоваться.

Согласно данным TWSJ, Онил жаловалась на дискриминацию и неуважительное отношение к себе. К тому же её зарплата была меньше, чем у второго руководителя — Майка Ибарры. По его словам, Онил предложили ту же заработную плату только после заявления об уходе.

По мнению самой Джен Онил, её поставили на должность руководителя специально, чтобы люди не спрашивали, почему в руководстве нет женщин. После этого Blizzard даже не уравняла зарплату с показателями Ибарры.

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Какое развитие получит ситуация дальше — неизвестно. Вряд ли Бобби Котика отстранят от должности, поскольку его поддерживает даже совет директоров.