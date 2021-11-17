Теперь и акционеры Activision Blizzard требуют отстранить Бобби Котика

Скандал вокруг Activision Blizzard только нарастает: часть акционеров издательства потребовала немедленно отстранить Бобби Котика от руководящей должности — хотя ещё утром совет директоров отверг нападки в сторону президента компании.

Вместе с Котиком также требуют убрать двух ветеранов компании — это просят сделать до 31 декабря.

Впрочем, вряд ли этой группе акционеров удастся на что-то повлиять. Она владеет лишь 0,6% акций компании и уже долгие годы критикует методы управления Котика.

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Новая волна развернулась после выпуска расследования The Wall Street Journal, где сообщалось, что Бобби Котик лично покрывал и оправдывал виновных в дискриминациях, а также утаивал информацию от акционеров. Вдобавок руководитель и сам был замечен в неподобающем поведении.

Вместе с этим стало известно, что Джен Онил покинула Blizzard не в погоне за амбициями, а из-за продолжающейся дискриминации. Её назначили на должность соруководителя компании вместе с Майком Ибаррой, однако его зарплата почему-то оказалась выше. При этом девушку продолжали притеснять.

Акции компании на фоне этого вновь опустились — до $ 64. Ещё месяц назад они стояли больше $ 80. Многие сотрудники вновь объявили о забастовке.