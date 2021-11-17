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Alien: Isolation выпустят на iOS и Android — с DLC и «без компромиссов»

Alien: Isolation выпустят на iOS и Android — с DLC и «без компромиссов»
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SEGA и Feral Interactive анонсировали свой новый совместный проект — не удивляйтесь, но это мобильная версия Alien: Isolation. Причём разработчики обещают полноценный порт без компромиссов и со всеми дополнениями.

Игру уже можно предзаказать для iOS за 1390 рублей. На Android страницу добавят чуть позже.

Релиз — 16 декабря.
Первоклассная графика, захватывающая история и пугающая атмосфера шедевра Creative Assembly, тщательно воссозданная для смартфонов и планшетов.

Это абсолютно та же игра для мобильных устройств без каких-либо компромиссов.

Alien: Isolation вышла в 2014 году и получила множество наград и огромную любовь как прессы, так и журналистов. Однако продажи оказались не такими высокими, как надеялась SEGA, поэтому хоррор так и не получил сиквел.

Сейчас игра доступна на PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch и ПК. Вдобавок сыграть можно на PS5 и Xbox Series благодаря обратной совместимости.

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