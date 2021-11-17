Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

С помощью эксплойта Дозер из Battlefield 2042 проходит сквозь стены

С помощью эксплойта Дозер из Battlefield 2042 проходит сквозь стены
Комментарии

Дозер — один из самых проблемных специалистов в Battlefield 2042. Изначально его щит был слишком читерским, поэтому авторы его убрали, а через четыре дня вернули.

Теперь же игроки нашли новый баг, который можно сделать с помощью оперативника.

Если взять щит и встать около какой-либо поверхности, будь то стена или дверь лифта, а затем переключить настройки графики, то можно буквально пройти сквозь текстуру и оказаться в другом месте. Такой эксплойт работает как минимум на трёх картах.

NVIDIA выпустила для шутера новый драйвер. Он должен был улучшить производительность, но журналисты издания PC Gamer этого не обнаружили. Проблемы есть даже у владельцев мощного железа.

Обзор Battlefield 2042. Масштаб ей не к лицу Обзор Battlefield 2042. Масштаб ей не к лицу

Battlefield 2042 выйдет уже 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021