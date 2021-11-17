Splinter Cell: Chaos Theory дарят в честь 35-летия Ubisoft

Ubisoft продолжает праздновать своё 35-летие: сначала издатель раздавал трилогию Assassin's Creed Chronicles, а теперь пришло время настоящей классики — Splinter Cell: Chaos Theory

Для многих именно «Теория хаоса» остаётся лучшей частью известной серии стелс-экшенов. Там разработчики нашли золотую середину между сложностью геймплейных механик, разбавив всё это интересными уровнями, ситуациями и гаджетами. К каждой проблеме можно найти несколько решений — зачастую неочевидных.

А ещё Chaos Theory до сих пор выглядит здорово. В этом зачастую помогают освещение и динамические тени, которые ещё и влияют на геймплей.

Забрать игру можно в течение недели, до 25 ноября. Пока неизвестно, планируются ли ещё какие-то раздачи в честь большого праздника.