У «Матрицы: Воскрешение» появился постер — с Нео, Тринити и Морфеусом

Warner Bros. выпустила свежий постер фильма «Матрица: Воскрешение». На нём можно увидеть Нео, Тринити, Морфеуса и других персонажей. Стилистика и наличие буквенного кода напоминает о том, что это всё же «Матрица», просто в обновлённом виде.
У троицы главных героев есть чёрные очки и символичные длинные плащи. Выделяется только Морфеус в своём ярком наряде с сочетанием розового и бирюзового цветов.
Сюжет ленты продолжит события оригинальной трилогии. Знакомым героям предстоит вновь погрузиться в мир «Матрицы» и столкнуться с её опасностями. Картину сняла Лана Вачовски, а главные роли сыграли Киану Ривз (Нео), Кэрри-Энн Мосс (Тринити), Яхья Абдул-Матин 2 (Морфеус), Джада Пинкетт Смит (Ниобе) и другие.
Премьера блокбастера состоится 16 декабря. Фильм получил рейтинг «18+» из-за нецензурной лексики и сцен насилия.
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