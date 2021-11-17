Финал «Человека-паука: Нет пути домой» переделали прямо во время съёмок

Том Холланд в интервью GQ раскрыл, что финал фильма «Человек-паук: Нет пути домой» переписывали прямо во время его же съёмок. Проблема заключилась в том, что изначальный вариант казался фальшивым и нечестным.

Я не мог играть — я не верил в написанные слова.

В итоге Холланд обсудил проблемы с режиссёром Джоном Уоттсом, найдя новые идеи для окончания. Затем её расписали сценаристам, которые также одобрили концепцию — итоговый результат, по словам актёра, куда лучше изначальной задумки.

По данным GQ, подобные перестановки происходили на съёмках «Нет пути домой» чуть ли не на ежедневной основе. Как отмечает сам Холланд, третий акт картины был самым сложным — никто до последнего не понимал, что он будет представлять из себя.

Как вспоминает Холланд, бороться за свою правоту в отношении сценария его научила Элизабет Олсен (Алая ведьма в киновселенной Marvel).

Премьера «Человек-паук: Нет пути домой» в России состоится 15 декабря. Ночью вышел первый полноценный трейлер картины.