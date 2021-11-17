Вторая половина обновления «Пещеры и Скалы» для Minecraft выйдет 30 ноября

Летом 2021 года для Minecraft вышло крупное обновление «Пещеры и Скалы». Оно добавило в песочницу более 90 видов блоков, множество новых мобов и предметов снаряжения.

Релиз второй части апдейта состоится уже 30 ноября.

Вместе с её выходом в Minecraft появятся новые виды пещер, целая сеть подземных биомов и свечи, которые станут отличным альтернативным источником света. Это обновление станет последним крупным апдейтом для Minecraft в 2021 году.

В 2022-м песочница получит свежий контент из обновления Wild. Оно добавит в игру грязевые блоки, лягушек, лодки с сокровищами и болота. Также ожидается что-то, связанное с археологией. Авторам пришлось отложить раскопки и исследования на второй план, чтобы выпустить вторую часть «Пещер и Скал» в срок.