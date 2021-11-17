Вторая половина обновления «Пещеры и Скалы» для Minecraft выйдет 30 ноября
Поделиться
Летом 2021 года для Minecraft вышло крупное обновление «Пещеры и Скалы». Оно добавило в песочницу более 90 видов блоков, множество новых мобов и предметов снаряжения.
Релиз второй части апдейта состоится уже 30 ноября.
Вместе с её выходом в Minecraft появятся новые виды пещер, целая сеть подземных биомов и свечи, которые станут отличным альтернативным источником света. Это обновление станет последним крупным апдейтом для Minecraft в 2021 году.
В 2022-м песочница получит свежий контент из обновления Wild. Оно добавит в игру грязевые блоки, лягушек, лодки с сокровищами и болота. Также ожидается что-то, связанное с археологией. Авторам пришлось отложить раскопки и исследования на второй план, чтобы выпустить вторую часть «Пещер и Скал» в срок.
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
20:36
-
20:05
-
19:29
-
19:28
-
19:18
-
19:11
-
18:58
-
18:43
-
18:31
-
18:20
-
17:43
-
16:52
-
16:03
-
15:35
-
15:12
-
14:59
-
14:51
-
14:38
-
13:58
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:41
-
12:28
-
12:06
-
11:20
-
10:52
-
10:20
-
09:44
-
09:20
-
08:55
-
08:40
-
08:22
-
04:30
- 16 ноября 2021
-
22:09
Партнерский контент