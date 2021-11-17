СМИ: глава PlayStation раскритиковал ответ Activision на обвинения

Глава игрового направления Sony Джим Райан раскритиковал ответ представителей Activision Blizzard на статью WSJ про покрывательство и неподобающее поведение главы компании Бобби Котика. Об этом сообщает Bloomberg.
Электронное письмо Райана своим сотрудникам попало в руки журналистов. В нём написано, как он вместе с другим руководством Sony буквально «ошеломлён и разочарован» прочитанным, а также общей ситуацией, рабочей обстановкой и укоренившейся дискриминацией внутри Activision Blizzard.
Мы поспешили связаться с Activision после появления статьи, чтобы выразить нашу глубочайшую озабоченность и узнать о планах реагирования на сказанное в тексте.
Мы не считаем, что их заявление должным образом обрисовывает ситуацию.
Забастовка у Blizzard
У PlayStation долгосрочное партнёрство с Activision, наиболее выраженное в поддержке Call of Duty — общий маркетинг, бонусы для владельцев консолей Sony и многое другое. Раньше подобное также было с Destiny, пока Bungie не стала полностью независимой и выкупила права на бренд.
16 ноября журналисты WSJ опубликовали расследование о деятельности главы Activision Blizzard Бобби Котика, который якобы долгие годы занимался покровительством ненадлежащего поведения и не сообщал о ситуации в компании акционерам и совету директоров.
При этом вскоре после появления статьи совет директоров встал на защиту Котика, хотя небольшая часть акционеров, которая и раньше была недовольна манерами бизнесмена, потребовала его отстранения.
Вместе с этим стало известно, что уже бывшая соруководитель Blizzard Джен Онил покинула свою должность спустя всего три месяца из-за всё той же дискриминации — к примеру, её зарплата была ниже второго главы компании Майка Ибарры.
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