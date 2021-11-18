Килиан Мбаппе возглавил девятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA анонсировала девятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Килиан Мбаппе с рейтингом 92. Рядом с ним расположился нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 91 баллами.
Лучшие карточки девятой недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Килиан Мбаппе — 92
- Гарри Кейн — 91
- Эмилиано Мартинес — 86
- Бурак Йылмаз — 84
- Исмаила Сарр — 84
- Йонас Хофманн — 84
- Джонни Эванс — 83
- Джердан Шакири — 82
- Энис Барди — 82
Футболисты доступны в игровых наборах до 24 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее в FIFA 22 Ultimate Team стартовало событие NUMBERSUP — в игре появились новые версии футболистов. У них будут развиваться определённые характеристики в зависимости от выбранной модели бутс Adidas.
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