Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Килиан Мбаппе возглавил девятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Килиан Мбаппе возглавил девятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
Комментарии

EA анонсировала девятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Килиан Мбаппе с рейтингом 92. Рядом с ним расположился нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 91 баллами.

Лучшие карточки девятой недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Килиан Мбаппе — 92
  • Гарри Кейн — 91
  • Эмилиано Мартинес — 86
  • Бурак Йылмаз — 84
  • Исмаила Сарр — 84
  • Йонас Хофманн — 84
  • Джонни Эванс — 83
  • Джердан Шакири — 82
  • Энис Барди — 82

Футболисты доступны в игровых наборах до 24 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 Ultimate Team стартовало событие NUMBERSUP — в игре появились новые версии футболистов. У них будут развиваться определённые характеристики в зависимости от выбранной модели бутс Adidas.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021