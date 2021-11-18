Килиан Мбаппе возглавил девятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA анонсировала девятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Килиан Мбаппе с рейтингом 92. Рядом с ним расположился нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 91 баллами.

Лучшие карточки девятой недели в FIFA 22 Ultimate Team

Килиан Мбаппе — 92

Гарри Кейн — 91

Эмилиано Мартинес — 86

Бурак Йылмаз — 84

Исмаила Сарр — 84

Йонас Хофманн — 84

Джонни Эванс — 83

Джердан Шакири — 82

Энис Барди — 82

Футболисты доступны в игровых наборах до 24 ноября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее в FIFA 22 Ultimate Team стартовало событие NUMBERSUP — в игре появились новые версии футболистов. У них будут развиваться определённые характеристики в зависимости от выбранной модели бутс Adidas.