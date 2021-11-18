Глава Xbox призвал индустрию создать универсальный эмулятор и сохранить наследие видеоигр

В интервью изданию Axios глава Xbox Фил Спенсер высказался о проблеме с эмуляцией игр прошлых поколений. По его словам, индустрии необходимо найти решение, которое позволит играть в старые проекты на новом оборудовании, иначе через некоторое время это станет попросту невозможным.

Мы можем извлечь уроки из других медиа. Например, из музыки, фильмов и сериалов. Многие произведения искусства доступны прямо сейчас благодаря реставрации. И я хотел бы, чтобы игровая индустрия тоже двигалась в этом направлении.

Глава Xbox отметил, что недавнее обновление библиотеки игр через обратную совместимость станет последним по техническим и юридическим причинам. По его мнению, всей индустрии необходимо заняться решением этого вопроса и создать универсальный эмулятор, который позволит играть в игры прошлых поколений в современную эпоху.

Обратная совместимость стала одной из ключевых политик Microsoft c тех пор, как Спенсер занял пост главы подразделения. По программе эмуляции на Xbox Series и One доступны более сотни игр, ранее выходивших на оригинальных Xbox и Xbox 360.

Ранее Фил Спенсер высказался об успехах сервиса Game Pass. По его словам, он очень устойчив и продолжает расти.