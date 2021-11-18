Цири в Каэр Морхене: Netflix показала новые кадры второго сезона «Ведьмака»
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Netflix опубликовала новые кадры второго сезона сериала «Ведьмак». Онлайн-кинотеатр разделил их по эпизодам: кадры взяты из первой и второй серии.
Первый эпизод
Судя по всему, первая серия будет почти полностью посвящена путешествию Цири и Геральта в Каэр Морхен.
В первом эпизоде также покажут чародеев после битвы на Содденском холме.
Второй эпизод
Во второй серии авторы расскажут о судьбе Йеннифэр. Францеска Финдабаир куда-то ведёт её и Фрингилью.
Во втором эпизоде покажут Каэр Морхен во всей красе: вместе с Весемиром, Ламбертом и другими ведьмаками.
Также онлайн-кинотеатр поделился кадром из 5-ого эпизода с Трисс и Цири.
Второй сезон «Ведьмака» выйдет 17 декабря эксклюзивно на платформе Netflix. Он будет состоять из 8 эпизодов — они будут доступны сразу же в день выхода.
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