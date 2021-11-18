Генри Кавилл готов отыгрывать роль ведьмака Геральта хоть все 7 сезонов

В недавнем интервью The Hollywood Reporter исполнитель роли Геральта из Ривии Генри Кавилл рассказал о желании продолжать рассказывать истории о ведьмаке. По его словам, он готов сняться в семи сезонах — именно такое количество изначально указывала шоураннер сериала Лорен Хиссрич.
Пока мы продолжаем рассказывать отличные истории, я готов быть Геральтом из Ривии.
Перед запуском «Ведьмака» Хиссрич говорила о планах на семь сезонов сериала. По её мнению, это идеальная продолжительность, которая соберёт в себе все рассказы Анджея Сапковского.
В данный момент актёр очень востребован: он сыграет роль Шерлока Холмса в «Эноле Холмс 2» и снимется в перезапуске «Горца». Также Кавилл может стать следующим Джеймсон Бондом. А в недавнем интервью он признался, что не против сыграть у Marvel — например, Капитана Британию.
Ранее Netflix опубликовал новые кадры из второго сезона «Ведьмака». Его выход состоится 17 декабря.
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