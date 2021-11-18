BioWare раскроет один секрет новой Mass Effect в случае победы на The Games Awards 2021

Творческий продюсер новой Mass Effect Майкл Гэмбл сообщил, что BioWare поделится свежими деталями прошлогоднего тизера, если игра победит на The Game Awards 2021 в номинации «Лучшее событие 2020 года».
В комментариях под записью Гэмбла радостные фанаты стали призывать других голосовать именно за показ тизера Mass Effect, так как этот момент считают лучшим в 2020-м. Странно, что в данный момент номинация удалена, но она появлялась перед тем, как объявили другие категории и номинантов.
Тизер новой Mass Effect показали в конце 2020 года. Известно, что игра продолжит события третьей части, однако других подробностей о ней нет. Разработка находится на раннем этапе, дата выхода неизвестна.
Сама The Game Awards 2021 стартует 10 декабря в 4:00 мск. На церемонии станут известны победители в различных номинациях, также обещают множество анонсов.
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