Для New World вышел патч 1.1 — с новым оружием, квестами и слиянием миров

Разработчики New World выпустили патч 1.1 — ранее он был доступен на тестовых серверах.

Мы уже рассказывали о деталях патча в отдельном материале. Однако создатели добавили и некоторые другие изменения, включая увеличение скорости бега по дорогам, новые квесты и возможности для торговли.

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Также в патче появится новое оружие, противники и обновлённые режимы для PvP. Авторы объявили о слиянии миров — так они называют объединение нескольких серверов в один. Патч уже можно скачать в Steam.

Ранее забаненные пользователи нашли несколько способов вернуться в игру. Для этого они используют семейный доступ Steam, чтобы продолжить приключение. Злоумышленники дублируют предметы на новом аккаунте, а потом перекидывают их на основной.