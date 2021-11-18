Игру по «Гарри Поттеру» обвинили в сексуализации героинь. За это уже извинились

Мобильная Harry Potter: Magic Awakened вышла в сентябре 2021 года и быстро набрала популярность, особенно в Китае. Однако недавно игроки стали жаловаться, что авторы сексуализировали героинь во время боевых сцен. Издатель NetEase уже извинился за это.

По сообщению пользователей, лица героинь напоминали им японскую порнографию (хентай). Притом персонажи мужского пола с такой проблемой не столкнулись, что вызвало ещё более бурные обсуждения.

Как оказалось, это был обычный баг. Разработчики хотели улучшить анимацию и сделать её реалистичнее, но в итоге допустили ошибку. Лица героинь уже исправлены, а игроки получили небольшую компенсацию в виде предметов.

Harry Potter: Magic Awakened доступна на ПК, iOS и Android.