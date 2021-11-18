«Извините»: Capcom отложила таинственную Pragmata на 2023 год

Релиз таинственной Pragmata должен был состояться в 2022 году, однако Capcom объявила о переносе на 2023-й. Притом разработчики сделали это в забавной форме — в видео девочка из игры держит табличку с надписью «Извините» и грустным смайликом.
Capcom усердно работает над игрой, но команде нужно дополнительное время, чтобы сделать «незабываемое приключение». Сам проект анонсировали ещё в 2020 году.
Подробностей Pragmata не так много, как хотелось бы. Известно, что действие игры развернётся в недалёком будущем, а авторы сделают большой акцент на новых технологиях, передовой графике и продвинутой анимации. Разработка ведётся на движке RE Engine. Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.
В случае победы тизера новой Mass Effect в номинации «Лучшее событие 2020 года» авторы раскроют свежие детали ролика. Сама номинация удалена.
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