«Извините»: Capcom отложила таинственную Pragmata на 2023 год

Релиз таинственной Pragmata должен был состояться в 2022 году, однако Capcom объявила о переносе на 2023-й. Притом разработчики сделали это в забавной форме — в видео девочка из игры держит табличку с надписью «Извините» и грустным смайликом.

Capcom усердно работает над игрой, но команде нужно дополнительное время, чтобы сделать «незабываемое приключение». Сам проект анонсировали ещё в 2020 году.

Подробностей Pragmata не так много, как хотелось бы. Известно, что действие игры развернётся в недалёком будущем, а авторы сделают большой акцент на новых технологиях, передовой графике и продвинутой анимации. Разработка ведётся на движке RE Engine. Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.

В случае победы тизера новой Mass Effect в номинации «Лучшее событие 2020 года» авторы раскроют свежие детали ролика. Сама номинация удалена.