Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Извините»: Capcom отложила таинственную Pragmata на 2023 год

«Извините»: Capcom отложила таинственную Pragmata на 2023 год
Комментарии

Релиз таинственной Pragmata должен был состояться в 2022 году, однако Capcom объявила о переносе на 2023-й. Притом разработчики сделали это в забавной форме — в видео девочка из игры держит табличку с надписью «Извините» и грустным смайликом.

Capcom усердно работает над игрой, но команде нужно дополнительное время, чтобы сделать «незабываемое приключение». Сам проект анонсировали ещё в 2020 году.

Подробностей Pragmata не так много, как хотелось бы. Известно, что действие игры развернётся в недалёком будущем, а авторы сделают большой акцент на новых технологиях, передовой графике и продвинутой анимации. Разработка ведётся на движке RE Engine. Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.

Обзор GTA: The Definitive Edition. Ah shit, here we go again Обзор GTA: The Definitive Edition. Ah shit, here we go again

В случае победы тизера новой Mass Effect в номинации «Лучшее событие 2020 года» авторы раскроют свежие детали ролика. Сама номинация удалена.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021