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Анонсируем новую карточку для Hearthstone — «Меднокрыл». Это может быть имба

Анонсируем новую карточку для Hearthstone — «Меднокрыл». Это может быть имба
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Blizzard и «Чемпионат» рады представить новую карточку в Hearthstone — «Меднокрыла». Она появится в игре с релизом дополнения «Разделённые Альтераком».

Характеристики «Меднокрыла»

  • Стоимость — 8
  • Урон — 9
  • Здоровье — 7
  • Наносит по 2 единицы урона всем противникам в конце вашего хода
  • Почётная победа: восстанавливает вашему герою 4 единицы здоровья

Характеристика «Почётная победа» тоже станет частью Hearthstone после релиза аддона. Её свойство: нанесение существу смертельного урона без превышения активирует свойство «Почётная победа», дающее уникальные бонусы. Например, уменьшение стоимости всех заклинаний игроков или прибавку +1/+1 за каждую «победу», которую одерживает существо.

С релизом дополнения «Разделённые Альтераком» в игре также появятся герои-наёмники, а весь сеттинг аддона посвящён сражению Альянса и Орды. Релиз аддона состоится 7 декабря, предварительные заказы уже открыты. Стандартное издание с 60 наборами карточек обойдётся в 2469 рублей, а мегапак с героем и 80 комплектами — в 4399 рублей.

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