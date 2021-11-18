Анонсируем новую карточку для Hearthstone — «Меднокрыл». Это может быть имба

Blizzard и «Чемпионат» рады представить новую карточку в Hearthstone — «Меднокрыла». Она появится в игре с релизом дополнения «Разделённые Альтераком».
Характеристики «Меднокрыла»
- Стоимость — 8
- Урон — 9
- Здоровье — 7
- Наносит по 2 единицы урона всем противникам в конце вашего хода
- Почётная победа: восстанавливает вашему герою 4 единицы здоровья
Характеристика «Почётная победа» тоже станет частью Hearthstone после релиза аддона. Её свойство: нанесение существу смертельного урона без превышения активирует свойство «Почётная победа», дающее уникальные бонусы. Например, уменьшение стоимости всех заклинаний игроков или прибавку +1/+1 за каждую «победу», которую одерживает существо.
С релизом дополнения «Разделённые Альтераком» в игре также появятся герои-наёмники, а весь сеттинг аддона посвящён сражению Альянса и Орды. Релиз аддона состоится 7 декабря, предварительные заказы уже открыты. Стандартное издание с 60 наборами карточек обойдётся в 2469 рублей, а мегапак с героем и 80 комплектами — в 4399 рублей.
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