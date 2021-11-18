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WB намекает на файтинг с Томом, Джерри и Багзом Банни через «Твиттер»

WB намекает на файтинг с Томом, Джерри и Багзом Банни через «Твиттер»
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Игру внезапно анонсировали — релиз в 2022 году. Все подробности в отдельной заметке.

25 октября в сети появилась информация, что Warner Bros. разрабатывает файтинг под названием Multiversus. В игре должен произойти кроссовер между различными персонажами из вселенных Warner Bros. Позже просочился якобы слитый список с несколькими героями, и, похоже, он был достоверным.

Сегодня аккаунты Looney Tunes и «Тома и Джерри» в «Твиттере» начали тизерить этот самый файтинг и его персонажей. Притом в комментариях отметилась сама WB Games.

Тома, Джерри и Багза Банни буквально вырвали из своих вселенных, о чём могут говорить их контуры.

Warner Bros. игру до сих пор не анонсировала, но это может случиться уже в ближайшее время. По неподтверждённым данным, поддержка файтинга будет осуществляться через платные дополнения с новыми персонажами.

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