WB намекает на файтинг с Томом, Джерри и Багзом Банни через «Твиттер»
Поделиться
25 октября в сети появилась информация, что Warner Bros. разрабатывает файтинг под названием Multiversus. В игре должен произойти кроссовер между различными персонажами из вселенных Warner Bros. Позже просочился якобы слитый список с несколькими героями, и, похоже, он был достоверным.
Сегодня аккаунты Looney Tunes и «Тома и Джерри» в «Твиттере» начали тизерить этот самый файтинг и его персонажей. Притом в комментариях отметилась сама WB Games.
Тома, Джерри и Багза Банни буквально вырвали из своих вселенных, о чём могут говорить их контуры.
Warner Bros. игру до сих пор не анонсировала, но это может случиться уже в ближайшее время. По неподтверждённым данным, поддержка файтинга будет осуществляться через платные дополнения с новыми персонажами.
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
17:47
-
17:31
-
17:08
-
16:22
-
16:09
-
15:38
-
14:57
-
14:52
-
14:37
-
14:24
-
14:04
-
13:52
-
13:23
-
13:16
-
12:59
-
12:05
-
11:29
-
10:59
-
10:25
-
09:50
-
09:21
-
09:04
-
08:37
-
08:19
- 17 ноября 2021
-
22:41
-
20:36
-
20:05
-
19:29
-
19:28
-
19:18
-
19:11
-
18:58
-
18:43
-
18:31
-
18:20
Партнерский контент