Анонс MultiVersus — файтинга с Бэтменом, Шэгги, Харли Квинн, Арьей Старк и другими героями

WB Games после многомесячных утечек анонсировала MultiVersus — масштабный кроссовер-файтинг в духе Super Smash Bros. от Nintendo, где сразятся герои комиксов DC, «Скуби-Ду», «Тома и Джерри», «Игры престолов», «Луни Тюнз» и других франшиз.

Проект ожидаемо будет условно-бесплатным с полной поддержкой кроссплея — можно и играть с пользователями других платформ, и свободно переносить весь свой прогресс на другие системы. Также разработчики уделяют большое внимание сетевому коду — его обещают первоклассным, чтобы ничего не мешало играть.

С MultiVersus издатель также хочет ворваться в киберспорт — обещают разные соревнования, поэтому и баланс в файтинге должен быть соответствующим. Среди выделяющихся особенностей игры отмечают командное взаимодействие — многие умения направлены на кооперацию.

Текущий список персонажей:

Ария Старк (убийца) — «Игра престолов»

Бэтмен (боец) — DC

Багс Банни (маг) —«Луни Тюнз»

Финн (убийца) — «Время приключений»

Гарнет (боец) — «Вселенная Стивена»

Харли Квинн (убийца) — DC

Джек (боец) — «Время приключений»

Шэгги (боец) — «Скуби-Ду»

Стивен (поддержка) — «Вселенная Стивена»

Супермен (боец) — DC

Том и Джерри (маг) — «Том и Джерри»

Чудо-женщина (танк) — DC

Рейндог (поддержка) — уникальный герой для Miltiversus.

Ближе к запуску представят больше героев — и после релиза их будут постоянно пополнять. Примечательно, что большинство персонажей озвучивают ключевые актёры. За Бэтмена отвечает Кевин Конрой, за Арию — Мейси Уильямс, а за Харли Квинн — Тара Стронг.

Релиз файтинга запланирован на 2022 год для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК (Steam).