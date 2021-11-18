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Анонс MultiVersus — файтинга по DC, «Игре престолов», «Скуби-Ду», «Тому и Джерри» и другим

Анонс MultiVersus — файтинга с Бэтменом, Шэгги, Харли Квинн, Арьей Старк и другими героями
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WB Games после многомесячных утечек анонсировала MultiVersus — масштабный кроссовер-файтинг в духе Super Smash Bros. от Nintendo, где сразятся герои комиксов DC, «Скуби-Ду», «Тома и Джерри», «Игры престолов», «Луни Тюнз» и других франшиз.

Проект ожидаемо будет условно-бесплатным с полной поддержкой кроссплея — можно и играть с пользователями других платформ, и свободно переносить весь свой прогресс на другие системы. Также разработчики уделяют большое внимание сетевому коду — его обещают первоклассным, чтобы ничего не мешало играть.

С MultiVersus издатель также хочет ворваться в киберспорт — обещают разные соревнования, поэтому и баланс в файтинге должен быть соответствующим. Среди выделяющихся особенностей игры отмечают командное взаимодействие — многие умения направлены на кооперацию.

Текущий список персонажей:

  • Ария Старк (убийца) — «Игра престолов»
  • Бэтмен (боец) — DC
  • Багс Банни (маг) —«Луни Тюнз»
  • Финн (убийца) — «Время приключений»
  • Гарнет (боец) — «Вселенная Стивена»
  • Харли Квинн (убийца) — DC
  • Джек (боец) — «Время приключений»
  • Шэгги (боец) — «Скуби-Ду»
  • Стивен (поддержка) — «Вселенная Стивена»
  • Супермен (боец) — DC
  • Том и Джерри (маг) — «Том и Джерри»
  • Чудо-женщина (танк) — DC
  • Рейндог (поддержка) — уникальный герой для Miltiversus.

Ближе к запуску представят больше героев — и после релиза их будут постоянно пополнять. Примечательно, что большинство персонажей озвучивают ключевые актёры. За Бэтмена отвечает Кевин Конрой, за Арию — Мейси Уильямс, а за Харли Квинн — Тара Стронг.

Релиз файтинга запланирован на 2022 год для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК (Steam).

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