Майкл Китон опять вернулся к роли Стервятника. Может, для сиквела «Доктора Стрэнджа»?

Майкл Китон в последнее время очень популярен — то он возвращается к роли Бэтмена в грядущем «Флэше», то в очередной раз надевает костюм Стервятника из киновселенной Marvel.

Впервые в образе злодея Человека-паука актёр появился четыре года назад, в «Возвращении домой». Затем персонаж неожиданно оказался в трейлере «Морбиуса», хотя официально его роль там не подтверждена. Не исключено, что Китон также заявится в «Нет пути домой».

А теперь актёр на вечернем шоу Джимми Киммела подтвердил, что прямо сейчас «снимает кое-что про Стервятника». Вариантов море: от условного «Морбиуса» до сиквела «Доктора Стрэнджа». Последнего официально переснимают до самого конца года — этот вариант кажется наиболее вероятным.

Ближайший график релизов кинокомиксов выглядит следующим образом: 15 декабря «Человек-паук: Нет пути домой», 20 января «Морбиус», а сиквел «Доктора Стрэнджа 2» лишь 4 мая.