Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новое в GTA Online: бонусы за казино Diamond и подарки за GTA: The Definitive Edition

Новое в GTA Online: бонусы за казино Diamond и подарки за GTA: The Definitive Edition
Комментарии

В GTA Online проходит месяц ограблений. С 18 ноября разработчики сосредоточили различные бонусы на ограблении казино Diamond. Игроки уже могут получить двойные деньги и опыт за прохождение налёта.

Что нового в GTA Online

  • За все обычные и сюжетные задания казино игроки получат двойные деньги и опыт;
  • Прохождение серий противоборств Diamond будет вознаграждено вдвойне;
  • Если у вас есть GTA: The Definitive Edition, то вы сможете получить комбинезон заключённого Либерти-Сити. Для этого нужно зайти в любую часть ремастера, а затем в GTA Online;
  • Можно получить вдвое больше опыта и денег за прохождение режима «Зона десантирования»;
  • Действуют скидки на пентхаусы в казино, транспортные средства и другие предметы;
  • До 24 ноября при завершении ограбления казино можно получить красную футболку The Diamond.

До конца 2021 года ожидается выход крупного обновления для GTA Online. Rockstar Games пока не оглашала его подробности.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021