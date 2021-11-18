Новое в GTA Online: бонусы за казино Diamond и подарки за GTA: The Definitive Edition

В GTA Online проходит месяц ограблений. С 18 ноября разработчики сосредоточили различные бонусы на ограблении казино Diamond. Игроки уже могут получить двойные деньги и опыт за прохождение налёта.

Что нового в GTA Online

За все обычные и сюжетные задания казино игроки получат двойные деньги и опыт;

Прохождение серий противоборств Diamond будет вознаграждено вдвойне;

Если у вас есть GTA: The Definitive Edition, то вы сможете получить комбинезон заключённого Либерти-Сити. Для этого нужно зайти в любую часть ремастера, а затем в GTA Online;

Можно получить вдвое больше опыта и денег за прохождение режима «Зона десантирования»;

Действуют скидки на пентхаусы в казино, транспортные средства и другие предметы;

До 24 ноября при завершении ограбления казино можно получить красную футболку The Diamond.

До конца 2021 года ожидается выход крупного обновления для GTA Online. Rockstar Games пока не оглашала его подробности.