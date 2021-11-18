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Sifu испугалась Elden Ring и Horizon: Forbidden West. Теперь игра выйдет раньше

Sifu испугалась Elden Ring и Horizon: Forbidden West. Теперь игра выйдет раньше
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Создатели боевика про единоборства Sifu решили последовать нашему совету и не состязаться за внимание с Elden Ring и Horizon: Forbidden West — теперь инди-игра выйдет на две недели раньше, 8 февраля.

Производство хорошо продвигается и мы рады выпустить Sufi на две недели раньше. В честь этого мы выпустили свежий геймплейный трейлер.
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За Sifu отвечает молодая команда из Sloclap, известная по стильной Absolver — это также был боевик про единоборства, где игроку приходилось выучивать комбинации и эффективно сражаться врукопашную. Игра получила неплохие оценки, но в целом ощущалась, скорее, как голая концепция.

Со вторым проектом такого ощущения уж точно нет — Sifu привлекла внимание с первого трейлера. Она создаётся для PS5, PS4 и ПК.

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