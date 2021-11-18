Глава Xbox Фил Спенсер пересматривает отношения с Activision на фоне скандала

Руководитель игрового направления Microsoft Фил Спенсер также недоволен ситуацией вокруг Activision Blizzard, поэтому Xbox начинает пересматривать свои отношения с издательством.

Фил Спенсер вносит активные правки в отношении компании.

Как и глава PlayStation Джим Райан, Спенсер отправил внутреннее письмо сотрудникам Microsoft, где высказал свою озабоченность «в ужасающих событиях и действиях» внутри Activision Blizzard.

Как отмечают журналисты и аналитики, под давлением со стороны Sony и Microsoft, помимо некоторых акционеров и сотрудников издательства, у совета директоров может не остаться выбора в вопросе и им придётся найти замену Бобби Котику.

Однако до сих пор неизвестно, во что выльется вся эта ситуация. Котик возглавляет Activision уже 30 лет и остаётся одним из её основных акционеров.

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