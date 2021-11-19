Чёрная пятница в PS Store: скидки на Far Cry 6, Deathloop и другие
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В магазине PlayStation Store началась распродажа, приуроченная к «Чёрной пятнице». Скидки получили многие проекты, включая недавно вышедшие Deathloop, Far Cry 6 и «Стражи Галактики». Собрали самые интересные предложения.
Самые интересные предложения
- «Стражи Галактики» — 3249 рублей (вместо 4999 рублей)
- Far Cry 6 — 3149 рублей (вместо 4499)
- Deathloop — 2499 рублей (вместо 4999 рублей)
- Assassin's Creed Valhalla Ultimate — 3999 рублей (вместо 7999 рублей)
- Death Stranding Director’s Cut — 2879 рублей (вместо 3599 рублей)
- Demon’s Souls — 3409 рублей (вместо 5499 рублей)
- FIFA 22 (PS4-версия) — 2939 рублей (вместо 4899 рублей)
- FIFA 22 (PS5-версия) — 3849 рублей (вместо 5499 рублей)
- Ghost of Tsushima: Режиссёрская версия — 3549 рублей (вместо 4999 рублей)
- It Takes Two — 1797 рублей (вместо 2899 рублей)
- Mass Effect: Legendary Edition — 3135 рублей (вместо 4899 рублей)
- Mafia: Definitive Edition — 1299 рублей (вместо 2599 рублей)
- NHL 22 (PS4-версия) — 2939 рублей (вместо 4899 рублей)
- NHL 22 (PS5-версия) — 3849 рублей (вместо 5499 рублей)
- Resident Evil Village — 2149 рублей (вместо 4999 рублей)
С полным списком можно ознакомиться здесь. Акция продлится до 29 ноября.
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