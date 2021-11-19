Чёрная пятница в PS Store: скидки на Far Cry 6, Deathloop и другие

В магазине PlayStation Store началась распродажа, приуроченная к «Чёрной пятнице». Скидки получили многие проекты, включая недавно вышедшие Deathloop, Far Cry 6 и «Стражи Галактики». Собрали самые интересные предложения.

Самые интересные предложения

С полным списком можно ознакомиться здесь. Акция продлится до 29 ноября.