Forza Horizon 5 стала крупнейшим запуском Xbox за всю историю

Релиз Forza Horizon 5 стал самым успешным за всю историю Xbox и сервиса Game Pass. В проект так или иначе сыграло более 10 млн человек. Об этом рассказали Playground Games.

Спасибо вам за крупнейший запуск в истории Xbox и Game Pass! В проект поиграло более 10 млн игроков! GG!

Ранее глава Xbox Фил Спенсер уже поздравлял проект с успешным стартом в 4,5 млн игроков: тогда он учитывал ранний доступ и начало продаж. Таким образом в продукт за неделю сыграло ещё 5,5 млн человек. Проект также доступен в сервисе Game Pass — неизвестно, сколько именно пользователей воспользовалось подписочным предложением.

Тем временем для Forza Horizon 5 вышел первый патч. Он исправил вылеты и улучшил стабильность игры.