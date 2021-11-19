Forza Horizon 5 стала крупнейшим запуском Xbox за всю историю
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Релиз Forza Horizon 5 стал самым успешным за всю историю Xbox и сервиса Game Pass. В проект так или иначе сыграло более 10 млн человек. Об этом рассказали Playground Games.
Спасибо вам за крупнейший запуск в истории Xbox и Game Pass! В проект поиграло более 10 млн игроков! GG!
Ранее глава Xbox Фил Спенсер уже поздравлял проект с успешным стартом в 4,5 млн игроков: тогда он учитывал ранний доступ и начало продаж. Таким образом в продукт за неделю сыграло ещё 5,5 млн человек. Проект также доступен в сервисе Game Pass — неизвестно, сколько именно пользователей воспользовалось подписочным предложением.
Тем временем для Forza Horizon 5 вышел первый патч. Он исправил вылеты и улучшил стабильность игры.
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