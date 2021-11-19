В Москве прошёл анонс кибер-кампании «Игры будущего». На нём присутствовали Team Spirit

18 ноября в Москве состоялся анонс кампании «Игры будущего» — в её рамках произойдёт сбор заявок на место проведения кибер-соревнований. Об этом сообщает издание RT.

На мероприятии в том числе присутствовали: министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко, а также команда Team Spirit по Dota 2.

Судя по всему, «Игры будущего» — цифровая Олимпиада. В ней будут как киберспортивные соревнования, так и высокотехнологические. Например, гонки дронов. Об этом рассказал Дмитрий Чернышенко.

Это новый прогрессивный формат, который будет сочетать как реальный физический спорт, так и киберспорт, гонки дронов, использование различных приспособлений, расширяющих возможности человека, типа экзоскелетов.

По его словам, у России в этом плане роль первооткрывателя. Проект очень сложен в реализации, однако политик уже видит интерес со стороны крупных компаний.

У России здесь роль лидера, первооткрывателя. Проект очень сложный. Он находится на стыке науки, технологий, спорта и образования. Мы уже сейчас видим огромный интерес к нему со стороны технологических компаний и тех городов, которые хотят принять у себя первые «Игры».

Тестовые соревнования пройдут уже в следующем году.